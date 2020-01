Die Strukturreform im Westdeutschen Tischtennis-Verband (WTTV) sorgt für Verschlankungen im ambitionierten Breitensportbereich. Am Ende des Vorstoßes im Sommer 2022 wird es nur noch zwei NRW-Ligen (aktuell drei), vier Verbands- (sechs) und acht Landesligen (elf) geben. Der Einschnitt ist eine Reaktion auf rückgängige Zahlen Aktiver und soll einer weiteren Ausdünnung des Spielbetriebs auf Bezirks- und Kreisebene vorbeugen. „Es ist wichtig, die Basis zu stärken. Wenn wir von oben nach unten drücken, bekommt der Unterbau wieder mehr Substanz“, erklärt WTTV-Geschäftsführer Michael Keil.

Weiter „oben“ verengt sich der Durchlass zu einem Nadelöhr. Um die Reform zu stemmen, ist ein Mehrabstieg erforderlich. NRW-Ligist Borussia Münster könnte ein Opfer werden. Nach dem Verlust von Spitzenspieler Tim Artarov ist der Vorjahresmeister in den Tabellenkeller abgerutscht. Es braucht schon eine starke Aufholjagd des Neunten, um die Klassenzugehörigkeit zu sichern. Denn die Neuordnung sieht für die laufende Spielzeit vier Absteiger aus dem Zehner-Feld vor. Aktuell sind die Borussen satte sechs Zähler vom rettenden Ufer entfernt. Das ist angesichts der bisherigen Bilanz (5:17) und nur noch sieben ausstehenden Spiele ein beträchtlicher Rückstand. „Uns ist bewusst, dass es schwierig wird, aber wir werden nichts unversucht lassen“, sagt Teamsprecher Max Kruse. Der Spitzenspieler der Borussen würde gern weiter in der NRW-Liga spielen. „Der Reiz der Herausforderung ist da. Aber wenn wir feststellen, dass die anderen besser sind, müssen wir das hinnehmen“, erklärt Kruse. Der Abstieg in die Verbandsliga wäre die Konsequenz.

Dort ist der TuS Hiltrup seit vielen Jahren beheimat. Und wird es auch bleiben nach einer starken Hinrunde. Der Sog des Massenabstiegs dürfte die Münsteraner kaum erreichen. Sprecher Ralf Brameier, auch Jugendwart im Kreis Münster-Warendorf, sieht die Reform dennoch kritisch. „Eigentlich verfehlt sie ihr Ziel“, sagt er, „im Tischtennis haben wir nun mehrfach die Erfahrung gemacht, dass sich Mannschaften in Abstiegsfällen sehr weit nach unten zurückziehen. Ich habe die Befürchtung, dass bald manche Kreisliga stärker besetzt ist als die Bezirksklasse darüber. Das kann es auch nicht sein.“

Brameier verweist noch auf ein anderes Problem. „Ab 2021/2022 wird von der Bundesliga bis hinunter zur Oberliga mit Vierermannschaften gespielt. Damit wird es für talentierte Nachwuchsspieler immer schwieriger, einen Fuß in die Tür zu den oberen Ligen zu bekommen. Jetzt schon werden über Agenten ständig Spieler aus dem Ausland angeboten. Natürlich gegen Bezahlung. Diese Entwicklung ist nicht gut für unseren Sport.“