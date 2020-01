Kein Platz für RVM-Athlet Brummel im Deutschland-Achter

Ob Felix Brummel am frühen Mittwochabend wohl einmal kurz den Wechselkurs von Euro zum japanischen Yen geprüft hat? Wahrscheinlich nicht, und wenn, würde es der Münsteraner wohl auch nicht zugeben. Dennoch war der 25-Jährige den Olympischen Spielen in Tokio wohl noch nie so nah wie an diesem Tag im portugiesischen Montemor-o-Velho.

Die Bundestrainer hatten im Trainingslager am Nachmittag die Köpfe zusammengesteckt und verkündeten am Abend die Besetzung des Deutschland-Achters im Olympiajahr. Das deutsche Großboot, das als einziges der deutschen Riemenflotte bereits einen Startplatz in der japanischen Hauptstadt sicher hat. Die Ansprache war recht kurz und das Ergebnis am Ende ein klein wenig enttäuschend für Brummel, wenn auch nicht ganz überraschend. Schließlich gab es wenig bis gar keinen Handlungsbedarf im deutschen Flaggschiff, das als amtierender Welt- und Europameister in Tokio auch als Medaillenkandidat an den Start gehen wird. Die Erfolgsbesatzung hatte bei der Neubesetzung verständlicherweise einen deutlichen Wettbewerbsvorteil, aber eben keine Job-Garantie. Nach Langstreckentest und Ergometer-Vergleich in Dortmund sowie einem finalen Zweiertest im Trainingslager stand fest, dass sechs Recken der Stammbelegschaft ihren Platz behalten und zwei Rollsitze zur Dispostition stehen.

Brummel und Zweier-Partner Nico Merget hatten in der Vorbereitung mächtig Druck aufgebaut. Zuallererst natürlich auf die Riemen im Boot und damit zwangsläufig auch auf die Konkurrenz und die Trainer: Platz drei im Langstreckentest im Dezember, Platz drei jetzt im finalen Rennen im Trainingslager – dazu die gewohnt gute Werte auf dem Ergometer. Die Spannung vor der Entscheidung am Mittwochabend war groß – der Frust über das Ergebnis dann nicht viel kleiner. „Ich bin schon sehr enttäuscht“, gab Brummel ehrlich zu. „Wir haben die Leistungen abgerufen – und die zählen nicht.“ Beim letzten Test landeten er und Merget am Dienstag hinter zwei Zweiern aus dem alten und neuen Achter und vor einem dritten Duo aus dem Großboot auf Rang drei – jetzt aber nicht im Team. Das Trainer-Kollektiv entschied anders, berief mit Richard Schmidt, Malte Jakschik, Torben Johannesen und Johannes Weißenfeld, die vier schnellsten Ruderer, sowie Laurits Follert und Jakon Schneider aus dem hinter Brummel und Merget platzierten Boot sechs bewährte Recken in den neuen Achter. Zudem genießt Schlagmann Hannes Ocik trotz schwächerer Ergebnisse weiterhin das Vertrauen der Trainer. Den letzten freien Platz vergab Bender an Kader-Neuling Olaf Roggensack. Riesenfreude beim Mann vom RC Tegel – Ernüchterung beim Rest, der jetzt erst um die weiteren Plätze im Zweier und im Vierer und dann schließlich in den Booten im Mai in Luzern um die letzten beiden Olympiatickets kämpfen muss.

Als nächstes steht die finale Besetzung des Vierers an. Diese Entscheidung werden die Trainer bis zum Wochenende treffen. Brummel, schon als Leichtgewicht im Juniorenbereich und seit zwei Jahren als schwerer Junge bei den Senioren immer in diesem Boot unterwegs, ist einer von sechs Anwärtern um die Plätze. Der Weg ist beschwerlicher geworden, aber der Traum von Olympia lebt.