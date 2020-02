Münster -

And the winner is... - halt, wird nicht verraten, noch ist das Ergebnis der Sportlerwahl Münsters streng geheim. Aber dran bleiben: 23.000 Stimmen sind ausgezählt, die Expertise der Fachjury einkalkuliert – und das abgelaufene Sportjahr 2019 endlich bereit zum finalen Ritterschlag.