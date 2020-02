Münster -

Business as usual am Berg Fidel: Die WWU Baskets haben ihren winning touch wiederentdeckt und gegen die Kängurus aus Iserlohn den vierten Ligasieg in Folge eingefahren. Der 87:78-Erfolg beschert den Baskets eine komfortable Ausgangsposition im Saisonendspurt. Noch ein Sieg in der Hauptrunde und die nächste Playoff-Teilnahme ist fix.