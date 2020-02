Die Wasserballer der SV Münster 91 haben in der Nordwestfalenliga keinen Gegner zu fürchten. Nach sechs Spielen führen sie das Klassement mit 11:1 Punkten an. Hält der Lauf an, mündet er in der Meisterschaft. Der Aufstieg in die Landesliga wäre zumindest eine Option. Hartmut Schüppler geht das zu schnell.