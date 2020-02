Westfalenligist 1. FC Gievenbeck bastelt weiter an seinem Kader für die Saison 2020/21 – und vermeldet gleich sechs Neuzugänge auf einen Streich. Mit Philip Röhe kehrt ein alter Bekannter zurück nach Münster: Der 25 Jahre alte Rechtsverteidiger kickte einst für den SC Preußen in der A- und B-Junioren-Bundesliga und kam 2013 auch auf einen Drittliga-Einsatz, im Anschluss zog es zum Oberligisten FC Eintracht Rheine. In Gievenbeck trifft Röhe dann auf ein junges Quintett, das aus der aktuellen U 19 des FCG hoch rückt. Louis Martin, Fynn Rottmann, Paul Schudzich, Peter Stüve und Michel Schrick gehören dann dem Aufgebot von Neu-Trainer Florian Reckels an.