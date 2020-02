FLVW und Kruphölter werben für mehr Rücksicht auf dem Platz

Das Anti-Gewalt-Konzept des FLVW wird bereits zu Teilen in drei Pilotkreisen umgesetzt, um erste Erfahrungen in der Praxis in die weitere Analyse und Ausarbeitung einfließen zu lassen. Auch der Kreis Münster ist beteiligt. Der hat seine Schiedsrichter im Dezember über unterstützenden Maßnahmen unterrichtet. „Dabei wurde unter anderem vermittelt, wie ich mich als Schiedsrichter verhalte, wenn ein Spieler zu eskalieren droht“, sagt Kreisvorsitzender Norbert Krevert. Darüber hinaus hat der Kreis seine Vereine im Oktober bereits im Rahmen einer Informationsveranstaltung über Präventionsmaßnahmen zum Thema Gewalt und sexueller Missbrauch an Kindern und Jugendlichen aufgeklärt. „Es ist wichtig, dass diese Themen immer präsent sind. Wir gehen nicht einfach zur Tagesordnung über“, sagt Krevert, der im regelmäßigen Austausch mit dem Verband steht. Die Rückmeldungen der Vereine seien durchgehend positiv.