Kaiserslautern -

Von Alexander Heflik

Defensive war Trumpf beim SC Preußen im Auswärtsspiel in Kaiserslautern. Bestnoten verdienten sich dabei Abwehrchef Jan Löhmannsröben und Torschütze Luca Schnellbacher. Am Ende fühlte sich das 1:1 gegen den ehemaligen Bundesligisten aus der Pfalz vor 18.332 Zuschauern dann ganz gut an – und war wie Balsam nach der 1:4-Heimniederlage gegen den MSV Duisburg.