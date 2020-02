Der TSC Gievenbeck kann sich neue Ziele setzen. Die erste Vorgabe, der Klassenerhalt, dürfte bei 14 Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz und noch 15 zu vergebenen Zählern erfüllt sein – auch durch den 3:1 (22:25, 25:17, 25:18, 25:15)-Erfolg des Drittligisten beim VfL Lintorf, der seinerseits für die Regionalliga planen darf. Für den TSC war es das neunte Spiel in Serie (sechs Siege, dreimal 2:3), in dem er punktete. Und das verdient, ließ sich die Mannschaft von Trainer Axel Büring doch nicht vom starken Auftritt des VfL im ersten Satz beeindrucken. „Damian Jonczynski als Zuspieler hat die Bälle clever verteilt, dazu hat Lintorf gut aufgeschlagen. Doch wir sind ruhig geblieben“, sagte der Coach. Mit der nötigen Geduld steigerte sich der TSC, Lintorf dagegen „hielt das Niveau nicht“ (Büring). So setzten sich die Gievenbecker, die in Nicolai Cremer ihren wertvollsten Spieler hatten, am Ende verdient und vor allem souverän durch. „Nun setzen wir uns mal zusammen und besprechen, was wir noch erreichen wollen“, so Büring.