Mit einer Serie von sechs Siegen sind die Handballerinnen von Westfalia Kinderhaus an die Spitze der Verbandsliga gestürmt. Zum zweiten Mal nach 2018 scheint der Aufstieg in die Oberliga für die Schützlinge von Trainer Florian Ostendorf greifbar. Am Samstag kommt es zum Gipfeltreffen mit dem punktgleichen Konkurrenten Eintracht Coesfeld.