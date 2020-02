Fahrdienst der besonderen Art Der junge Boxer und seine flotte Oma

Das rechte Knie künstlich, im linken Arthrose – um Oma Ingrid macht das Alter keinen Bogen. 23 Jahre fuhr sie Taxi. In Emsdetten. Jetzt hat die 80-Jährige was Neues. Dreimal die Woche chauffiert sie ihren Enkel Thahel Rentmeister zum Schifffahrter Damm in Münster. Der junge Boxer träumt von Olympia. Oma drückt dafür schon mal auf die Tube – und macht es sich im Auto bequem. Von André Fischer