Fußball: Amateurligen Böcker, Schwarzer und Hupe erklären Titelchancen von Hiltrup, Westfalia und Borussia

Der TuS Hiltrup ist Erster der Westfalenliga, Westfalia Kinderhaus führt die Landesliga an und Borussia Münster steht überraschend in der Bezirksliga an der Spitze. Am Sonntag geht für alle drei Teams die Saison weiter. Wir haben bei jeweils einem Kicker nachgefragt, wie groß die Chance ist, oben zu bleiben. Und, wie gefeiert würde. Von Thomas Rellmann