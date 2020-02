Münster -

Die WWU Baskets Münster nehmen es im Moment, wie es kommt: Am Samstag war der Tabellenzweite aus Schwelm zu Gast am Berg Fidel und kassierte das, was auch die fünf Gegner zuvor einstecken mussten: Eine Machtdemonstration nebst Niederlage. Die Korbjäger aus Münster scheinen aktuell durch nichts und niemanden zu stoppen zu sein.