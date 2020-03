Schon ganz gut, wenn man sich eine Stunde vor dem Treffpunkt in die Halle begibt, um sich auch mental auf die eigene Partie vorzubereiten. Da kann man kostenlosen Anschauungsunterricht bekommen, wie man einen Gegner souverän besiegt. Die Damen hatten es zuvor vorgemacht, da wollten sich die Herren von Westfalia Kinderhaus nicht lumpen lassen. Die Truppe von Coach Sebastian Dreiszis besiegte den TSV Ladbergen deutlich mit 34:19 (17:10). Ein Resultat ganz nach dem Geschmack von Michael Dreskornfeld, der am Samstagabend den erkrankten Cheftrainer vertrat. „Wir hatten das Hinspiel knapp verloren und wollten das umdrehen. Mit reichlich Beinarbeit in der Abwehr und schnellen Kontern. Das ist uns prima gelungen.“ Eigentlich hätte sich der Ersatz-Boss nach einer Viertelstunde locker zurücklehnen können, es lief ja. Tat er aber nicht. Er blieb engagiert bei der Sache und wunderte sich daher nicht, „dass ich am Ende heiser war“.Tore:Müller (8), Berger (7/5), Dittrich (4), Limke, Siering, Hollenbeck (je 3), van Heeck, Würthwein (je 2), M. Honerkamp, Leenings (je 1)