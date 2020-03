Preußen Münster bezwingt Hansa Rostock durch ein Eigentor

Münster jubelt, Münster steht Kopf, die Preußen leben noch. Keinen Zentimeter geben die Adlerträger dieser Tage nach, keinen Zentimeter. Und dabei ist der 1:0 (0:0)-Heimsieg über Hansa Rostock nicht mehr oder weniger als „nur“ ein kleiner Schritt auf dem Weg zum Klassenerhalt in der 3. Liga – um nicht jetzt schon aussichtslos ins Hintertreffen zu geraten.

Als Nils Butzen in der 66. Minute den Ball ins eigene Tor bugsierte, eine sehr unglückliche Aktion, da erwachten die Lebensgeister der Preußen auf dem Feld und auf den Rängen. Es war die verbissenste Verteidigungsleistung der Saison, ein aufopferungsvoller Kampf, Leidenschaft pur auch von den Fans.

Fünf Tage vor der nächsten Prüfung, dem so eminent wichtigen Aufeinandertreffen mit dem direkten Konkurrenten Viktoria Köln jetzt genau das: Ein Sieg, der gefeiert wurde wie eine Meisterschaft. Darauf hatte die Preußen-Familie lange warten müssen.

SCP im Verteidigungsmodus

Als ob es Sascha Hildmann gewusst hätte, die Rollenverteilung zwischen den Gastgebern und den Gästen war klar. Rostock übernahm sofort die Regie, der SCP im Verteidigungsmodus war angesagt. Doch die allerbeste Chance hatten dennoch auch die Münsteraner, es war die exklusivste der ersten Hälfte. Als nach 24 Minuten Fridolin Wagner den Ball im Mittelfeld gewann und sofort mit dem Außenrist filigran weiterspielte, lag die Führung der Hausherren in der Luft. Nur prallte der Abschluss von Lucas Cueto lediglich an den Pfosten. Es wäre perfekte Hildmannsche Alchemie gewesen, eine resolute Abwehrleistung garniert mit einem Tor zur Führung. Egal wie.

Rostocks Chancenwucher

Doch in Wirklichkeit ließ der Club von der Ostsee die Führung liegen. Chancen? Die waren ausreichend vorhanden für Nils Butzen (6.), Aaron Opoku (9.), John Verhoek (16.) Nico Neidhart (19.), wobei diesen Ball Simon Scherder praktisch auf der Linie klärte. Allerdings gehörte das auch zum riskanten Plan des SCP-Coaches, die Sturm- und Drang-Phase der Rostocker ohne Gegentor zu überleben – um in der zweiten Halbzeit den Gästen endgültig den Stecker zu ziehen. Ein gewagtes Unterfangen, doch mit dem 0:0 war ein Teilerfolg erzielt. 288 Minuten waren die Preußen zu diesem Zeitpunkt ohne Gegentor als Referee Tobias Schultes aus Betzigau zur Paus pfiff.

Cueto an den Pfosten

Und der SCP hatte das nächste dicke Ding im Blick, als sich Cueto (53.) mutig durch die Hansa-Abwehr „durchwurschtelte“, am Ende aber wieder nur den Außenpfosten traf. Kurz danach hatte Wagner nach einer Özcan-Ecke noch eine Chance.

Preußen Münster - Hansa Rostock 1/7 Denkbar knapp: Lucas Cueto (Münster) an den Pfosten Foto: Sebastian Sanders

Sven Sonnenberg, Marco Königs (Münster) Foto: Sebastian Sanders

Oliver Steurer (Münster), Aaron Opoku Foto: Sebastian Sanders

R. Pedersen, Kevin Rodrigues Pires (Münster) Foto: Sebastian Sanders

Plakat im Rostocker Block. Wieder eine "Hopp"-Anspielung? Foto: Sebastian Sanders

Abklatschen: Vor der Partie geben sich die Spieler beider Mannschaften die Hand. Foto: Sebastian Sanders

FLVW-Präsident Gundolf Walaschewski übergibt vor der Partie den Preis für Zivilcourage an Preußen-Präsident Christoph Strässer. Foto: Sebastian Sanders

Erst nach einer Stunde meldete sich Rostock wieder zurück, doch Nikolas Nartey wusste nicht so recht, ob er abschließen oder passen soll. Zum Glück für die Preußen. Wobei der Tabellendrittletzte nun gefordert war, ein Tor musste her. Nur wie?

Glück erzwungen

Wie, das dürfte Trainer Hildmann einerlei gewesen sein. Es fiel, das 1:0, Nils Butzen stolperte den Ball nach einer Rettungstat von Torwart Markus Kolke in die eigenen Maschen. Nun gut, davor hatte Kevin Rodrigues Pires die Ecke getreten und Simon Scherder verlängert, doch genau jetzt hatten die Preußen das Glück erzwungen. 1:0, das fühlte sich grandios für den Anhang an. Tatsächlich irgendwie auch ein Akt des Willens. So spielt man Abstiegskampf, so lebt man im Tabellenkeller.

„So schön, so schön, soooooo schön“

Was erst ein 2:0 bedeutet hätte, als Marco Königs allein auf Kolke zulief – und nicht die Nerven behielt. Acht Minuten vor dem Ende wäre das die Vorentscheidung gewesen. Es wurde gezittert, und gezittert, und gezittert. Am Ende gesungen: „So schön, so schön, soooooo schön.“ Wie lange nicht mehr. Wie lange nicht mehr. Wahnsinn. Ein ganz starkes Stück.