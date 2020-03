Sechs Rivalen liegen für Preußen Münster wieder in Sichtweite

Münster -

Von Thomas Rellmann

So langsam robben sich die Preußen ans untere Mittelfeld der Liga heran. Anders als in den vergangenen Monaten hat der Tabellenvorletzte nicht nur ein, zwei Mannschaften vor sich im Auge, sondern inzwischen derer sechs. Das Restprogramm hat es allerdings in sich.