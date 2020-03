Drei Spiele ohne Gegentor haben das Selbstvertrauen der Preußen deutlich anwachsen lassen. „Für die Moral sehr gut“, sagt Mittelfeld-Leistungsträger Fridolin Wagner. Auch sein Nebenmann Kevin Rodrigues Pires hebt das hervor: „Wir stehen defensiv mittlerweile richtig gut. Das wollen wir so beibehalten.“ Trainer Sascha Hildmann betont: „Würzburg, Uerdingen, Rostock – unsere letzten Gegner haben alle eine brutal starke Offensive.“ Soll heißen: Auch vor Viktoria Köln mit einigen prominenten Angreifern in den Reihen müssen die Adler am Samstag (14 Uhr) keine Angst haben.

Dass der Neuling mit fünf Zählern Vorsprung vor dem SCP den ersten Nichtabstiegsplatz belegt, gibt der Partie eine gewisse Brisanz. Dass der frühere Preußen-Trainer Pavel Dotchev mit dem Anpfiff zum Drittliga-Rekordcoach (237 Spiele wie Peter Vollmann) aufsteigt, ist eine nette Randnotiz. Attraktiv scheint das Duell allemal. 700 bis 800 Preußen-Fans haben sich angekündigt, die Mannschaft ist im Rennen um den Klassenerhalt seit Wochen nicht allein.

Personelle Veränderungen sind eher nicht zu erwarten. Einzig Luca Schnellbacher darf sich Hoffnungen auf eine Startelf-Rückkehr machen. „Er ist immer ein Thema mit seiner unglaublichen Mentalität. Ein richtiger Panzer“, sagt Hildmann augenzwinkernd. „Gegen Rostock haben wir ihn bewusst von der Bank gebracht. Wenn du so einen Kerl nachschieben kannst, lässt sich viel bewirken.“ Weichen müssten für den Fall Seref Özcan oder Marco Königs.

Die Ausrichtung der Adler war zuletzt in Stein gemeißelt. Kompakt, stabil, defensivtreu. „Perfekt ist das noch lange nicht“, sagt der Trainer. „Gerade im Strafraum müssen wir etwas mannorientierter sein.“ Die Kölner sind unter Dotchev grundsätzlich genau anders orientiert. „Aber sie haben gespürt, dass sie etwas tun müssen und den Hebel hinten angesetzt. Sie sind zuletzt viel über das Umschalten gekommen. Es kann also ein zähes Spiel werden“, sagt Hildmann. „Da rollt einiges auf uns zu.“

Dem Eindruck, seiner Elf bereite der Überlebenskampf mit all seinen Facetten wie Zusammenhalt, Leidenschaft und Zuschauer-Unterstützung vielleicht sogar Freude, widerspricht der 47-Jährige energisch. „Das Spiel gegen Rostock hat Spaß gemacht, wie die Fans mitgegangen sind, wie sich Energie entwickelt hat, das ganze Miteinander. Aber gegen den Abstieg zu spielen – nein, darauf hat keiner Lust.“ Nun steckt sein Team nach der desolaten Hinserie aber eben in dieser Situation, und daran wird sich so schnell auch nichts ändern. Besonderen Endspielcharakter misst der Coach der Partie am Rhein deshalb aber nicht zu. „Den haben wir dann ja jede Woche. Nein, auch danach bleiben noch elf Spiele.“ Den Blick auf die Konkurrenz, so beschwört Hildmann, gönnt er sich auch nur am Rande. „Ich kann ja eh nichts beeinflussen.“ Klingt schlüssig.

Ole Kittner fehlt wie weiter auch Marcel Hoffmeier mit einem Infekt. Die Langzeitpatienten Jannik Borgmann und Naod Mekonnen sollen bald zurückkehren.

SCP:

Schulze Niehues – Scherder, Löhmannsröben, Steurer – Schauerte, Wagner, Rodrigues Pires, Rossipal – Cueto, Königs, Schnellbacher

Liveticker ab 13 Uhr aus Köln: