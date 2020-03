Münster„Körpersprache, Einsatzbereitschaft, Zweikampfverhalten“, diesen Dreiklang beschwor Trainer Alois Fetsch nach der 2:3 (1:1)-Niederlage seines VfL Wolbeck bei der abstiegsbedrohten Cheruskia aus Laggenbeck. Am Sonntag drei Fremdworte für die VfL-Spieler, die ihrem „absolut enttäuschten“ Trainer nachhaltig den Abend verdarben. „Dass wir trotz dieses Auftritts noch hätten gewinnen können, macht es nicht besser“, so Fetsch. In einer schwachen ersten Hälfte brachte Niklas Thewes den VfL in Führung (17.), nach zwei Gegentreffern durch Daniel Hintze (41.) und Lars Büscher (50.) gelang Luca Rehberg noch der zwischenzeitliche Ausgleich. Laggenbecks Steffen Mirsberger machte den Sack dann zu (78.).

VfL:Klein – N. Rehberg (65. Tegtmeier), Bodin, Schroer, Speckmann – Vette (63. Westhues), Bensmann, Lubitz (63. Höppner) – L. Rehberg, Thewes – Gadau