Roman Frost geht optimistisch in seine Spezialdisziplinen

Die alpine Jugend-WM in Narvik (Norwegen) biegt auf ihre Schlussgerade – und nimmt damit für Roman Frost so richtig Fahrt auf. Am Donnerstag (Riesenslalom) und Freitag (Slalom) stehen für den Technik-Spezialisten seine Top-Disziplinen auf dem Programm, auch auf eine Nominierung für das Team-Event am Samstag darf sich der Münsteraner berechtigte Hoffnungen machen.

„Alles in Ordnung“, so lautete Frosts Fazit nach den ersten, von den Speed-Rennen geprägten WM-Tagen. Seine Leistungen in den Abfahrtstrainings sowie im Super-G, den er als drittbester Deutscher auf Rang 23 („Das hätte ich nie gedacht.“) abschloss, stimmten den 20-Jährigen zufrieden. Und auch das Aus in der Alpinen Kombination, in der er vor einigen Wochen Deutscher Vizemeister geworden war, nahm er gelassen hin. Den widrigen Wetterbedingungen geschuldet begann der Wettbewerb mit dem Slalom – und warf damit die Taktik des Wahl-Berchtesgadeners über den Haufen. „Eigentlich war es das Ziel, im Super-G unter die ersten 30 zu fahren und dann im Slalom aus einer guten Position heraus anzugreifen“, sagt Frost, der so direkt auf Angriff fahren musste. In der Mitte des Kurses fädelte er ein und schied aus. Dass später die Kombination komplett gestrichen wurde, war ein kleiner Trost.

„Anspruchsvolles Gelände“

Den Hang aber zumindest kennt er nun schon einmal. Sicher ein Vorteil gegenüber einigen Mitkonkurrenten aus dem Lager der Techniker, die zum Teil erst am Dienstag angereist sind und sich erst einmal bei den Titelkämpfen zurechtfinden mussten. „Den Stress habe ich nicht“, sagt Frost, der am Mittwochmittag einen unangekündigten Materialcheck der Offiziellen ohne Beanstandungen überstanden hat. Die Charakteristik des Riesenslalom-Hangs mag der Slalom-Dritte der Jugend-DM, der Kurs mit seinen vielen Wellen und Geländeübergängen kommt ihm entgegen. „Es wird sehr schwer und anspruchsvoll, man muss eine gesunde Gelände-Intelligenz mitbringen. Ich mag das. Ich glaube, das liegt mir“, gibt sich der Schützling von DSV-Chefcoach Andreas Ertl (Nachwuchs Alpin) sowie Bundestrainer Tim Jitloff zuversichtlich. Zumal er mit der mentalen Herausforderung einer WM gut umgeht und „keine Probleme“ hat. „Viele Athleten denken, dass sie bei besonderen Ereignissen etwas Besonderes machen müssen. Aber dann macht man Fehler. Ich versuche die Dinge, die ich in der Saison erfolgreich gemacht habe, abzurufen. Dann funktioniert es“, erklärt Frost, der wie seine DSV-Mitstreiter Jonas Stockinger, Fabian Himmelsbach und Ole Schmetzer keine Zielvorgaben von den Trainern mit auf den Weg bekommt. „Aber mit einem Platz unter den besten zehn wäre ich mehr als zufrieden“, meint der Sieger eines Fis-Riesenslaloms aus dem Januar.

Keine Zuschauer erlaubt

Neben den sportlichen Aspekten prägt auch nördlich des Polarkreises das Thema Corona die Titelkämpfe. Zuschauer sind in Narvik wie an vielen anderen Orten nicht mehr zugelassen, einige Sportler und Betreuer, die zuvor in Südtirol waren, mussten abreisen. Und auch die offizielle Abschlussfeier wurde bereits abgesagt. Zudem steht das vorzeitige Saisonende nach der WM zumindest zur Diskussion, die Frost nicht beeinflussen kann. Anders als die bevorstehenden Rennen – und in denen will er angreifen.