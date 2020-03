Mammuts und Blackhawks schon unter Feuer

Zwei Monate bleiben noch Zeit bis zum Start in die nächste American-Football-Season, höchste Zeit für die beiden Oberligisten aus Münster, ihre Teams langsam auf Betriebstemperatur zu bringen. Während die Blackhawks derzeit zwar mit Hochdruck, aber noch im eigenen Saft schmoren, haben die Mammuts am Wochenende ihre Testserie gestartet.

Beim Drittligisten Paderborn Dolphins kassierten die Mammuts zwar eine 16:27-Niederlage, sorgten aber dennoch für Zufriedenheit bei Trainer Sascha Krotil. 250 Zuschauer hatten sich trotz schauriger Verhältnisse im Herrmann-Löns-Stadion in Paderborn versammelt und sahen einen Blitzstart der Münsteraner, die durch Jendrik Urbans frühen Touchdown in Führung gingen. Erwartungsgemäß ließ sich der klassenhöhere Gastgeber nicht lange bitten und sorgte zunächst für einen offenen Schlagabtausch, den die Mammuts bis zur 16:13-Führung offensiv mitgestalteten. Anschließend brachte Paderborn den Klassenunterschied dann auch auf die Anzeigetafel und entschied den Test mit 27:16 für sich.

Sascha Krotil zeigte sich hoch zufrieden mit der Vorstellung seiner Truppe und vor allem mit dem Debüt von Nachwuchs-Quarterback Sven Reetz. Am übernächsten Wochenende steht Teil zwei des Testtriples dann auf heimischer Anlage an. Zu Gast sind dann die Bocholt Rhinos. Am 4. April geht es zu den Troisdorf Jets an den Rhein.

Auch die Blackhawks sind schon am Neujahrstag mit einer Laufeinheit in die Vorbereitung eingestiegen und seither ununterbrochen im Einsatz. Sie werden im April ein Trainingslager an der Nordsee einlegen und anschließen ebenfalls in den Testmodus umschalten.