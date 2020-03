Bis zum Mittwoch hatte sich die Pro B, die im Basketball unter dem Dach der Pro A (2. Bundesliga) angesiedelt ist, nicht zum Thema Coronavirus geäußert. Jedenfalls nicht auf der amtlichen Homepage. Dabei geht der Spielbetrieb in der Pro A in die entscheidende Phase, und in der Pro B stehen die Playoffs an.

Die WWU Baskets Münster absolvieren am Sonntag (18 Uhr) das erste Heimspiel im Achtelfinale gegen die Gießen 46ers Rackelos. Und das unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Wie Manager Helge Stuckenholz mitteilte, muss der Verein die Austragung dieser Begegnung gewährleisten. Wenn nicht? „Dann würde sie mit 0:20 gegen uns gewertet, wenn wir nicht antreten." Eine Absage von Seiten der Münsteraner gab es dementsprechend nicht.

Also werden die Baskets, die im vergangenen Jahr bis ins Finale der Playoffs gegen Leverkusen vorgedrungen waren, das Spiel organisieren. Dabei gibt es keine reduzierte Kulisse oder ein Herantasten an die 1000-Zuschauer-Marke. Das Ordnungsamt der Stadt Münster hat Besucher für diese Partie verboten und folgt damit dem allgemeinen Trend im Bundesgebiet.

Die Baskets bereiten sich nichtsdestotrotz auf die Begegnung vor. Spielten sie in der Vorsaison in allen Playoff-Heimpartien vor ausverkauftem Haus mit rund 3000 Besuchern, so wird das Aufeinandertreffen mit Gießen nun den Charme eines Trainingsspiels haben. Allerdings erklärt Stuckenholz: „Wir arbeiten mit Unterstützung unserer Sponsoren mit Hochdruck daran, einen Livestream für unsere Hardcore-Fans auf die Beine zu stellen.“ Mit Nackenschlägen wie diesen müsse der Club umgehen können, sagt er, und zeigt Nehmerqualitäten wie ein Boxer.

Stuckenholz gefällt das wie jedem anderen Basketball-Fan diese Entwicklung nicht Dennoch sei das Team zielorientiert und motiviert: „Die Mannschaft nimmt es so, wie es kommt.“