Mit zwei bemerkenswerten Maßnahmen hat die aktive Fanszene des Fußball-Drittligisten Preußen Münster in dieser Woche aufhorchen lassen. Zum einen haben ihre Mitglieder vor sämtlichen Krankenhäusern im Stadtgebiet (hier an der Raphaelsklinik) Dankesplakate für Ärzte, Krankenpfleger und Freiwillige aufgehängt. Zum anderen haben sie ein T-Shirt mit der „Skyline“ der Stadt und dem Schriftzug „Münster“ entworfen, dessen Verkauf der „Lichtblick Seniorenhilfe e.V.“ zugute kommt. Gleichzeitig ruft sie Spenden für die Organisation auf. Viele Anhänger gehen mit gutem Beispiel voran und verzichten komplett oder teilweise nach Abzug der Stornokosten (zehn Prozent) auf die Rückerstattung der Kosten für die Fahrt zum abgesagten Punktspiel in Chemnitz. Alle Infos zur Aktion gibt’s auch auf der Website.