In seiner ersten und letzten Saison für den BSV Roxel strebt Daniel Seidel einen speziellen Titel an. Nicht den in der Landesliga, sondern den als "Kacktorschütze des Monats" in der WDR-Sendung "Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs".

Sie sind nominiert, aber nicht der Depp des Treffers. Fühlen Sie mit Stefan Schröder, dem Torhüter des SV Dorsten-Hardt?

Seidel: Ja, es war schon ein bisschen glücklich für mich. Und natürlich sah es lustig aus, die Ehre habe ich dem Keeper zu verdanken. Zumal ich wahrscheinlich beim Kopfball sogar im Abseits stand.

Sie haben wenige Sekunden vor dem Tor noch selbst geflankt. Ist das für einen Torjäger üblich, direkt nach der eigenen Hereingabe in die Mitte zu stürmen?

Seidel: Der Ball war ja lange in der Luft. Ich habe dann gemerkt, dass es knapp werden könnte zwischen Torwart und Latte. Dass so ein Ding mal durchrutscht, passiert ja ab und an.

Haben Sie Freunde, Kollegen und Teamkameraden aktiviert, um abzustimmen?

Seidel: Nein, ich habe gar nicht groß mobilisiert. Am Sonntagabend habe ich zwar schon davon erfahren, aber wenig unternommen seitdem. Trotzdem wäre es ein ehrenwerter Titel.