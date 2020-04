Kreisvorsitzender Krevert: „Da wurden Türen aufgestoßen“

Als sich der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag zu Wort meldete, sorgte das nach der ersten vagen Einschätzung zumindest im Amateurbereich für Aufatmen. Im Wesentlichen wurden vier Punkte angeführt, die anders als sonst gehandhabt werden können: Insolvenzen von der 3. Liga ab abwärts, die Abschlusstabellen, Wechselfristen und fast wie ein Appendix, aber nicht unwichtig zum Beispiel für den SC Preußen Münster, die Abgaben. Sollte es in der 3. Liga zu Geisterspielen bei der möglichen Wiederaufnahme des Spielbetriebs kommen, dann müssen die Clubs nicht die Mindestabgabe von 600 Euro oder drei Prozent der Zuschauereinnahmen zahlen. Immerhin.

Norbert Krevert, der Vorsitzende des Fußballkreises 24 Münster, sieht durch die angedachte DFB-Variante vor allem eines: „Wir haben Zeit gewonnen.“ Am Dienstag kommt es zur nächsten Videokonferenz der Kreisvertreter auf Verbandsebene. Und, so Krevert: „Wir sind nicht so weit, dass wir etwas umsetzen können.“ Aber die Grundlage, dass die Saison verlängert werden kann und die sonst üblichen Wechselfristen aufgehoben werden können, versetzen die Funktionäre in eine bessere Situation. Krevert: „Da wurden jetzt Türen aufgestoßen.“ Hier einige Fragen und Antworten:

Inwieweit ändern sich Lizenzierungsfragen oder Abstiegsregelungen durch Insolvenzen?

In der 3. Liga werden Vereine, die in eine Planinsolvenz steuern, aktuell nicht mit einem Punkteabzug bestraft. Bis zu neun Zähler würden üblicherweise am Ende der Saison gestrichen. Clubs werden somit instabile Finanzen wohl nicht so streng ausgelegt. Derzeit soll zum Beispiel der 1. FC Kaiserslautern eine solche Planinsolvenz in Betracht ziehen. Die Lockerung des Punktabzuges bei Einleitung einer Insolvenz gilt auch für Männer-Regionalligisten sowie die 1. und 2. Frauen-Bundesliga. Für Vereine unterhalb der 4. Liga gilt, dass eine eingeleitete Insolvenz die Zurückstufung auf den letzten Platz der Liga und den Abstieg bedeuten.

Die Proficlubs stöhnen über wirtschaftliche Probleme der existenziellen Art, wie sieht es in den Kreisen bei Amateurvereinen aus?

„Auf Kreisebene sehen wirkeine das noch nicht. Bislang hat sich kein Verein gemeldet, es gab keinen wirtschaftlichen Hilfeschrei, von dem wir Kenntnis haben“, sagt Krevert. Viele Vereine würden versuchen, eigenständige Hilfsprojekte auf die Beine zu stellen, wie es zum Beispiel der TSV Handorf oder Borussia Münster tun. Krevert: „Die Clubs sind sehr kreativ. Solidarität wird bei allen ganz groß geschrieben.“

Wie sieht ein möglicher zeitlicher Korridor für die aktuelle Saison aus?

Krevert kann dazu keine Angaben machen, das wäre spekulativ. Am 8. März fand letztmals ein Spieltag statt, am 13. März wurden alle Spiele abgesagt, bis zum 30. April geht gar nichts. In den Niederlanden ist für Profis und Amateure bis zum 31. Mai komplette Funkstille angesagt. „Wir müssen natürlich auf das Zeichen der Kommune warten, wann die Plätze wieder genutzt werden können.“ Dieser Termin mit Zugang zu Sportanlagen ist völlig offen.

Was ist gut an der DFB-Entscheidung?

Die mögliche Verschiebung der Wechselfrist nach den 1. Juli würden dazu führen, dass auch die Saison noch einmal aufgenommen werden könnte. Der DFB stellt den Verbänden frei, die aktuelle Saison zu verlängern und die nächste Spielzeit 2020/21 in einem anderen Modus auszurichten. Auch die dann abweichende Regelung für Auf- und Abstieg entschärft augenblicklich die Situation. Zwischen Saison-Abbruch und Saison-Fortsetzung ist alles möglich. Allerdings glaubt Krevert zumindest was den Spielbetrieb im Juniorenbereich betrifft, dass hier die Entscheidungen zu Beginn der Sommerferien gefallen sein müssten. Diese beginnen am 29. Juni.

Wie lange braucht der Kreis, damit die Saison wieder anlaufen kann?

„Intern gehen wir von einer Vorlaufzeit von 14 Tagen aus, ehe es wieder losgehen kann“, sagt Krevert.

Gibt es Härtefälle?

Darüber sei es momentan noch zu früh zu sprechen. Ziel ist es, dass die 29 Kreise im Fußball- und Leichtathletik-Verband (FLVW) am Ende gemeinsame Entscheidungen treffen, die zudem durch den Westdeutschen Fußball-Verband gedeckt sein sollten. Norbert Kreverts Hoffnung lautet daher: „Wir werden versuchen, möglichst viele Vereine glücklich zu machen.“