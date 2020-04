Münster -

Von Ansgar Griebel

Maria Luisa Grohs hat ihre Fußball-Reise vom 1. FC Gievenbeck über den VfL Bochum bis zum großen FC Bayern München nicht bereut. Die Bayern übrigens auch nicht: In der vergangenen Woche wurde die 18-Jährige aus dem Zweitliga-Kader in die Erstliga-Formation berufen. Dort soll in der kommenden Spielzeit der nächste Gipfel der steilen Karriere in Angriff genommen werden.