Büttgen 1984. Nicht mal 6500 Einwohner zählt das Dörfchen am Niederrhein, das zur Stadt Kaarst in Nordrhein-Westfalen gehört. Auf der Radrennbahn liegen im Mai des Jahres, in dem Facebook-Gründer Mark Zuckerberg das Licht der Welt erblickt, Freud und Leid eng beisammen. Zwei beste Freunde, gefühlt Brüder, duellieren sich im Sprint über 1000 Meter. Deutsche Meisterschaften.