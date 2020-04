Wegmann hofft auf den Giro am 3. Oktober

Münster -

Zwei große Optionen bleiben Fabian Wegmann noch. Nachdem das Rennen am 1. Mai in Frankfurt abgesagt wurde, fällt nun auch die Deutschland-Tour im August aus. Der Münsteraner wäre dabei Renndirektor gewesen. Aber er hofft noch auf die Tour, hier wäre er Co-Kommentator bei der ARD, sowie den 15. Sparkassen-Münsterland-Giro am 3. Oktober.