Der 15. Sparkassen-Münsterland-Giro findet am 3. Oktober nicht statt. Damit fällt nicht nur das letzte verbliebene deutsche Profirennen der zweithöchsten Kategorie im Radsport aus, rund 200 Fahrer sollten in Enschede auf die Reise durchs Münsterland mit Ziel vor dem Schloss in Münster geschickt werden. Auch über 4000 Jedermänner auf drei Rennstrecken werden nicht zum Einsatz kommen. Die Anmeldezahlen lagen knapp über dem Vorjahr, als die Corona-Krise für einen Stopp auf diesem Gebiet sorgte.

