Münster -

Von Thomas Rellmann

Tatsächlich soll in weniger als zwei Wochen der Ball in der 3. Liga wieder rollen. Cornelius Müller-Rensmann und Tim Hartwig, die beiden Mannschaftsärzte von Preußen Münster, halten nichts von der Idee. Die beiden Doktoren betonen die gesundheitlichen Risiken und tragen reihenweise Beispiel vor. Auch in Hygienefragen.