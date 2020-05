Triathlet Caruso funktioniert auch zu Hause

Münster -

Ein Triathlon funktioniert während der Pandemie auch in den eigenen vier Wänden. Das hat Profi Jan Frodeno im April eindrucksvoll bewiesen. Thomas Caruso aus Münster steht dem dreimaligen Hawaii-Sieger in nichts nach. Laufrad und -band nutzt er im heimischen Keller beinahe täglich, um die Form zu halten. Nur beim Schwimmen muss der Malermeister zurzeit passen – nicht jeder hat einen Pool im Garten wie Kollege Frodeno. Wir haben Caruso besucht. Er berichtet über die Arbeit in Corona-Zeiten und den Sport.