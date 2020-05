Die Rückkehr in das Mannschaftstraining rückt näher, 79 Tage nach der letzten Einheit Anfang März. Nach der 1:2-Auswärtsniederlage bei Viktoria Köln hatte am Sonntag ein gemeinsames Auslaufen stattgefunden, seitdem hat der SC Preußen Münster nicht mehr mit seinem kompletten Kader eine Übungseinheit unter der Regie von Trainer Sascha Hildmann absolvieren dürfen.

Aber jetzt: Die erste Testreihe am Samstag fand kurzfristig statt, das Ergebnis war zumindest positiv, obwohl alle Tests negativ ausfielen. Aber die negativen Befunde beim gesamten Kader waren das, was man benötigt, um dem kollektiven Üben wieder näher zu kommen. Die Preußen werden am Montag die zweite Testreihe starten, am Dienstag könnte es mit dem Mannschaftstraining Realität werden. Höchstwahrscheinlich bittet der Coach seine Garde gar auf der eigenen Anlage zum „Aufgalopp“. Laut Pressesprecher Marcel Weskamp denken die Preußen darüber nach, ein Quarantäne-Hotel in Münster zu beziehen, statt ein Trainingslager in der Region abzuhalten. So wie es der MSV Duisburg macht. Fakt ist: Am Montag muss das Team isoliert werden. Das DFB-Konzept schreibt sechs Übernachtungen vor dem ersten Pflichtspiel vor. Hildmann hat den Sonntag frei gegeben, damit alle Spieler noch mal zu ihren Familien konnten.