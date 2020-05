Münster -

Von Alexander Heflik

Wurzeln im Münsterland sind schwer zu kappen: Auch den Sendener Ismael Atalan zieht es immer wieder zurück in die westfälische Heimat: Jetzt hat der Trainer des Halleschen FC den Drittligisten gleich mitgebracht und verbringt die kommenden sechs intensiven Liga-Wochen in der Weißenburg in Billerbeck. Damit ist der Weg nicht weit zum ersten Ligaspiel nach der Corona-Pause. Am Sonntag geht es in Münster gegen die Preußen.