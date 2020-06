Preußen Münster gastiert an der Grünwalder Straße in München

Ausgangslage: Die „kleinen Bayern“ sind die beste Mannschaft der Rückrunde, nur eine Niederlage in neun Partien unterstreicht das. In diesem Jahr unterlag das Team nur in Chemnitz (0:1). Dagegen zeigt sich der FCB II gerade gegen die Aufstiegsanwärter meist in bestechender Form. Zwar hat München Tuchfühlung zu den Aufstiegsrängen, darf aber als Zweitvertretung nicht in die 2. Bundesliga aufsteigen. Der Klassenerhalt ist praktisch geschafft, nun gilt es für den FCB möglichst viele Gegner zu ärgern.

Stichwörter: Hecht im Karpfenteich.Personal: Glaubt man dem Vereinsfunk, dann sind mit Torwart Früchtl, Mai, Singh, Batista Meier, Dajaku und Zirkzee ein halbes Dutzend Akteure hochgewandert in den Kader des Erstliga-Tabellenführers. Bislang wurden 30 Spieler eingesetzt, mit 22,07 Jahren im Schnitt ist der Aufsteiger das jüngste Team der 3. Liga. Nun sollen vermehrt die Top-Talente aus der U-19-Bundesliga-Auswahl – Spitzenreiter nach 19 Spieltagen in der mittlerweile abgebrochenen Südwest-Liga – eingesetzt und auf Profi-Tauglichkeit getestet werden. Angelo Stiller auf der „Sechs“ gehört dazu.

Trainer: Sebastian Hoeneß, Sohn des früheren Bundesliga-Stürmers Dieter (VfB Stuttgart und Bayern München), kam 2017 vom Nachwuchsleistungszentrum von RB Leipzig zum FCB und betreute die A-Junioren. Der 38-Jährige, seit Saisonbeginn für die Reserve zuständig, bevorzugt seit der Winterpause ein 4-3-2-1.

Kuriosum: Fünf von zehn Saison-Niederlagen kassierten die Bayern gegen „Kellerkinder“. Chemnitz, Kaiserslautern, Jena, Zwickau und Köln stecken im Abstiegskampf. Ein gutes Omen für den SCP