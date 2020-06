Das Spiel 2:3 verloren – und doch will der SC Preußen Münster dieses Resultat nicht auf sich sitzen lassen. Nach der Niederlage bei der Reserve des FC Bayern am Mittwoch hat der heimische Fußball-Drittligist im Nachhinein Einspruch gegen die Wertung erhoben. Und begründete ihn damit, „dass die Austragung des Spiels gegen die Grundsätze des Fair Play und der Chancengleichheit verstoßen habe“. Peng! Hintergrund: Die Bayern waren bereits am 22. April wieder ins Training eingestiegen, der SCP erst drei Wochen später.