Preußen Münster mit Rückenwind nach Großaspach

Es ist nur Sport, doch der sportliche Überlebenskampf bildet die Ausnahme zur Regel und rechtfertigt ausnahmsweise den Rückfall in die martialische Bildsprache, die rund um den Fußball eigentlich ausgemerzt und grundsätzlich auch fehl am Platze ist. Dennoch hat der SC Preußen Münster aktuell alle seine Geschütze in Stellung gebracht und kämpft an allen Fronten um seine Zukunft.

Während Vorstand und Präsidium im engen Austausch mit der Stadt Münster die Vorbereitungen für den geplanten und unabdingbaren Stadionumbau vorantreiben, beschreitet Geschäftsführer Malte Metzelder alle vertretbaren juristischen Wege, um die umstrittene und unausgewogene Saisonfortsetzung gegebenenfalls vor dem Sportgericht zu einem glücklichen Ende zu bringen. Doch der entscheidende Vorstoß bleibt Trainer und Mannschaft vorbehalten, die ganz im Sinne des Sports auf dem Rasen die Klasse zu halten versuchen – und derzeit auf einem sehr erfreulichem Weg sind.

Sechs von neun möglichen Punkten

Die Coronaserie bescherte den Mannen von Sascha Hildmann sechs von neun möglichen Zählern, der Anschluss an die Nichtabstiegsplätze ist binnen kürzester Zeit geschafft worden. Das sorgt für kurzzeitige Erleichterung, erleichtert aber die kommenden Aufgaben nicht – im Gegenteil. Mit kämpferischen Auftritten überzeugten die Preußen gegen die beiden spielstarken Top-Teams aus München, verpassten mit etwas Pech einen Zähler gegen die „kleinen“ Bayern (2:3) und siegten mit etwas Glück gegen die Spielvereinigung Unterhaching (2:1).

Kader von Preußen Münster - Saison 2019/20 1/38 Die Neuzugänge des SCP - hintere Reihe v.l.: Heinz Mörschel, Joel Grodowski, Fridolin Wagner, Luca Schnellbacher, Marcel Hoffmeier, Maurice Litka, Coach Sven Hübscher - vordere Reihe v.l.: Okan Erdogan, Dominik Klann, Nico Brandenburger, Naod Mekonnen, Seref Özcan und Julian Schauerte. Foto: Jürgen Peperhowe

Niklas Heidemann Noch konkurrenzlos auf der linke Seite. Nach starker Premierensaison gesetzt als Dauerläufer. Foto: Jürgen Peperhowe

Lucas Cueto Vertrag auf den letzten Drücker - Trainer Hübscher wollte ihn unbedingt halten. Hat noch viel Potenzial. Foto: Jürgen Peperhowe

Max Schulze Niehues Dauerbrenner, Nummer eins und fast schon eine kleine Vereins-Ikone. Seit 2011 im Team, zuvor auch Jugendspieler. Foto: Jürgen Peperhowe

Marcel Hoffmeier Kommt mit 19 Jahren aus der Regionalliga (Lippstadt). Er versucht sein Glück als Profi und kann es kaum erwarten. Foto: Jürgen Peperhowe

Joel Grodowski Kommt aus Hamm (Oberliga), soll auch in der U 23 spielen. Pech mit einer schweren Schulterblessur. Foto: Jürgen Peperhowe

Fridolin Wagner Er kennt Trainer Sven Hübscher aus seiner Zeit bei Werder Bremen II. Und schwärmt in höchsten Tönen. Foto: Jürgen Peperhowe

Luca Schnellbacher Seuchenjahr in Aalen, aber mit neuem Elan nach Münster gekommen und auf vielen Positionen einsetzbar. Foto: Jürgen Peperhowe

Okan Erdogan Vielversprechende Ansätze in der Vorbereitung. Noch zurückhaltend als Neuzugang aus der Regionalliga. Foto: Jürgen Peperhowe

Heinz Mörschel Bislang letzter Einkauf. Sammelte bei Holstein Kiel schon Zweitliga-Einsätze, ist aber erst 21 Jahre alt. Foto: Jürgen Peperhowe

Philipp Hoffmann Auch schon seit vier Jahren beim SCP. Dauerläufer auf der rechten Seite, stark bei Kontern. Foto: Jürgen Peperhowe

Marian Prinz Erstes Seniorenjahr für den Junioren-Nationalspieler. Als U-23-Keeper sicher öfter auf der Bank. Foto: Jürgen Peperhowe

Dominik Klann Aufgestiegen mit der zweiten Mannschaft und nun mit der Chance, sich zu zeigen. Foto: Jürgen Peperhowe

Simon Scherder Schon seit 2006 ein Preuße, zuletzt Kapitän und erneut ein Anwärter auf die Binde am Arm. Foto: Jürgen Peperhowe

OIe Kittner Ur-Münsteraner und Everybody‘s Darling. Als Abwehrchef wie als Führungskraft sehr wertvoll. Foto: Jürgen Peperhowe

Naod Mekonnen Ausgebildet bei RB Leipzig und extrem ehrgeizig, auch neben dem Platz als angehender Student. Foto: Jürgen Peperhowe

Ugur Tezel Sein erstes Jahr im SCP-Trikot verlief mehr als durchwachsen. Hofft auf eine neue Chance. Foto: Jürgen Peperhowe

Kevin Rodrigues Pires Nach dem Weggang seiner Nebenleute plötzlich Mittelfeldchef. Spielt aktuell stark auf und tritt auch die Standards. Foto: Jürgen Peperhowe

Maurice Litka Eigentlich ein Ur-St. Paulianer, aber jetzt lässt er sich voll auf Preußen ein. Gute Ansätze in der Vorbereitung. Foto: Jürgen Peperhowe

Nico Brandenburger Blöder Start mit einer kleinen Verletzung im Auftakttraining. Auf Dauer aber Kandidat für die Startelf. Foto: Jürgen Peperhowe

Seref Özcan Wagt den Sprung aus der Regionalliga Nordost in die 3. Liga. Berater ist Ex-Preuße Sercan Güvenisik. Foto: Jürgen Peperhowe

Oliver Schnitzler Angebot aus Unterhaching, doch der Reservist musste bleiben. Will Schulze Niehues mutig angreifen. Foto: Jürgen Peperhowe

Julian Schauerte Potenzieller neuer Leitwolf auf der rechten Seite. Bringt 31 Jahre und viel Erfahrung mit. Foto: Jürgen Peperhowe

Oliver Steurer Winter-Neuzugang vom KFC Uerdingen. Der Abwehrspieler als Leihspieler vom Foto: Imago

Marco Königs Der Stürmer kehrte als Nachverpflichtung von Hansa Rostock zurück zum SCP. Foto: Imago

Jan Löhmannsröben Der gelernte Mittelfeldspieler kam im Winter vom Regionalligisten Wacker Nordhausen nach Münster, um den Defensivverbund zu stärken. Foto: Marco Steinbrenner

Jannik Borgmann Der Schlaks (1,97 Meter) boxt sich durch, hat langfristig verlängert und geht bald noch studieren. Foto: Jürgen Peperhowe

Malte Metzelder Sportdirektor und Geschäftsstellenleiter SC Preußen Münster Foto: Jürgen Peperhowe

Helge Dahms Zeugwart Foto: Jürgen Peperhowe

Lukas Brüggemann Physiotherapeut Foto: Jürgen Peperhowe

Dr. Tim Hartwig SCP-Mannschaftsarzt Foto: Jürgen Peperhowe

Dr. Cornelius Müller-Rensmann Orthopäde und Sportmediziner Foto: Jürgen Peperhowe

Matthias Sieme Physiotherapeut Foto: Jürgen Peperhowe

Milenko Gilic Torwarttrainer Foto: Jürgen Peperhowe

Tim Geidies Athletiktrainer Foto: Jürgen Peperhowe

Tobias Hellwig Co-Trainer Foto: Jürgen Peperhowe

Arne Barez Co-Trainer Foto: Jürgen Peperhowe

Sven Hübscher Trainer Foto: Jürgen Peperhowe

Kreative Köpfe gefragt

An diesem Mittwoch jedoch bietet sich im Stadion mit dem verheißungsvollen Namen „WirmachenDruck-Arena“ in Großaspach ein gänzlich anderes Bild. Die Spieler vom Sonnenhof werden im Abstiegskampf kein preziöses Tiki-Taka abrufen, sondern sich mit Kernerarbeit die Chance auf den Klassenerhalt wahren wollen – gleichzeitig sind also bei den Preußen mehr als in den beiden Partien zuvor kreative Köpfe gefragt. Das könnten durchaus dieselben sein, die am Sonntag gegen Unterhaching vor allem ihre kämpferischen Qualitäten erfolgreich unter Beweis stellen konnten.

Grundausrichtung wird beibehalten

„An unserer Grundausrichtung werden wir nichts ändern“, hält Hildmann an Bewährtem fest. „Aber voraussichtlich werden wir schon längere Ballbesitzzeiten haben. Das soll aber auch kein Problem sein, wir haben genug spielstarke Aktive in unseren Reihen.“ Hildmann baut derzeit ausschließlich auf Männer für alle Fälle. Spezialistentum kann sich der SC Preußen bei dem Termingewitter nicht mehr leisten: Alle müssen ran – eine erste Elf allein kann diese Mammutaufgabe sicher nicht schultern. In den ersten drei Partien nach dem Neustart hat Hildmann das erweiterte Wechselkontingent nahezu optimal genutzt und 14 von 15 möglichen Wechseln durchgeführt, auch und vor allem, um bestmöglich Kräfte zu sparen.

Schnellbacher, Heidemann und Brandenburger nicht dabei

Am Dienstagmittag blieben neben dem gelbgesperrten Luca Schnellbacher auch Niklas Heidemann und Nico Brandenburger in Münster. Alle anderen sind Punkt zwölf Uhr mittags mit zwei Bussen zur nächsten Station auf dem Weg zum Klassenerhalt aufgebrochen.

Preußen Münster: Schulze Niehues – Scherder, Löhmannsröben, Steurer – Schauerte, Mörschel, Rodrigues Pires, Rossipal – Cueto, Königs, Litka