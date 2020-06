Reisestrapazen sind für Kim Behrens und Cinja Tillmann nicht unbekannt und gehören zu ihrem Job als Beachvolleyballerinnen. Allein im vergangenen Jahr sammelten sich auf ihren Turnierreisen nach China, Brasilien, Mexiko, Russland oder Portugal reichlich Meilen, noch im März war das Duo in Australien.

Dann kam Corona und damit eine lange Pause noch vor dem eigentlichen Beginn der Saison. Am Freitag erlebten Behrens/Tillmann erstmals wieder das Gefühl, von einem sandigen Termin zum nächsten zu hetzen, vom DVV-Lehrgang für Abwehrspielerinnen in Hamburg ging es nach Düsseldorf, wo am Samstag die neue Beach-Liga ihre Premiere feiert. Ein schönes Gefühl, endlich wieder baggern und pritschen, angreifen und blocken zu dürfen. „Wir sind echt froh, dass es wieder losgeht. Dafür dass sich einige Leute zusammengerauft haben und so ein Turnier auf die Beine stellen, sind wir sehr dankbar“, sagt Tillmann in Richtung ihrer Beach-Kollegen Alexander Walkenhorst und Daniel Wernitz, die mit dem Marketing-Experten Constantin Adams das vierwöchige Turnier auf dem Gelände der Merkur-Arena konzipiert haben.

Jeweils acht Teams

Jeweils acht Teams bei den Frauen und Männern spielen bis zum 12. Juli viermal gegen jedes Duo, die Geschlechter wechseln sich dabei wochenweise ab. Anschließend geht es in die Final Fours, in denen die Sieger gekürt werden. Immer unter Hygiene- und Sicherheitsauflagen, die Beacher pendeln zum Re-Start zwischen dem Turniergelände (mit zwei Courts) und dem Hotel, werden zudem regelmäßig auf das Virus getestet. „Wir sind gespannt, wie das alles wird. Das ist eine neue Herausforderung. Wir gehen offen und unbefangen in das Turnier“, sagt die 28 Jahre alte Tillmann.

Auftakt gegen Klinke/Ottens

Wo sie mit ihrer 14 Monate jüngeren Partnerin sportlich steht und wie stark die Konkurrenz um die deutsche Meisterin Karla Borger (sie spielt mit Svenja Müller) und Victoria Bieneck/Isabel Schneider ist, kann Tillmann nicht einschätzen. „Wir wissen nicht, wer in den vergangenen Wochen ab wann und wie oft trainieren konnte“, sagt Tillmann, die zwei Wochen nach Ostern mit Behrens das Training – meist arbeitete das Duo in Münster, aber auch in Witten – aufgenommen hatte.

Los geht es für letztjährigen DM-Dritten um 13 Uhr mit der Partie gegen Leonie Klinke und Lena Ottens, zum Tagesabschluss folgt das Duell mit Leonie Körtzinger und Sarah Schneider. Es sind erste Gradmesser, die wie jedes Spiel der Beachliga auf der Streaming-Plattform twitch.tv gezeigt werden. „Das ist eine super Werbung für unseren Sport“, meint Tillmann. Und die will sie mit Behrens auch in eigener Sache betreiben.