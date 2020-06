Münster -

Zugegeben: Die Footballer sind in Sachen Mannschaftsstärke und Vollkontakt eine der wohl härtesten Nüsse für die Regelschützer in Corona-Zeiten. Entsprechend zäh entwickeln sich in Kreisen der starken Männer die Pläne für einen Neustart. Wie der aussehen könnte, erfreut in Münster niemanden wirklich.