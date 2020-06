Preußen Münster reist als mutiger David zum Braunschweiger Goliath

Sascha Hildmanns Pragmatismus und auch Optimismus bleiben erfrischend, was in Anbetracht von drei Partien ohne Sieg und Torerfolg zumindest verwunderlich ist. „Trauerarbeit? Dafür hatten wir keine Zeit“, erklärte er am Freitag fast schon trotzig, als sich der Tross des SC Preußen Münster auf dem Weg zum Auswärtsspiel bei Eintracht Braunschweig befand. Samstag um 14 Uhr sind die Rollen so klar verteilt wie gegen Unterhaching oder Ingolstadt: Favorit ist die Eintracht, Münster der Außenseiter, gerade in Anbetracht der 0:1-Niederlage vom Mittwoch in Chemnitz.

Keine Zeit zum Nachdenken

Und was sagt der Cheftrainer: „Wir haben uns kurz geschüttelt, groß aufarbeiten können wir nichts. Vielleicht ist das das Gute an den englischen Wochen, dass man über die Niederlagen nicht so lange nachdenken darf.“ Und Hildmann schickte gleich mal einen klaren Gruß an die Hamburger Straße: „Wir wollen gewinnen. Wie immer.“ David fordert Goliath.

Umstellungen unausweichlich

Dabei steht der SC Preußen mit dem Rücken am Abgrund bei fünf Zählern Rückstand auf den rettenden Rang 16 – ein mieses Torverhältnis kommt noch dazu, und nun geht es gegen Braunschweig. „Mit Sicherheit wird es Umstellungen geben“, verrät Hildmann aber nicht viel. Jan Löhmannsröben kehrt nach Ablauf seiner Gelb-Sperre wieder in die Startelf zurück. Alles andere hält sich der 47-Jährige bis zum Ende offen. Spiel sieben innerhalb von 21 Tagen steht an, wobei sich der SCP, wenn er eine Chance auf ein Erfolgserlebnis haben möchte, spielerisch gewaltig steigern muss. In Chemnitz konnten die Preußen über weite Strecken mit Ballbesitz praktisch nichts anfangen. Was Hildmann als „dickflüssige und zähe Partie“ beschrieb, war am Ende auch spielerisch die schwächste Leistung der Preußen nach dem Re-Start. Hier müssen sich die Adlerträger wieder strecken.

Gegnercheck: Eintracht Braunschweig Ausgangslage: Eintracht Braunschweig steht auf einem Aufstiegsrang, Münster, Chemnitz und Zwickau heißen die nächsten Aufgaben, der Weg in die 2. Bundesliga scheint vorgezeichnet, weil das Restprogramm lösbar erscheint, oder?Personal: Viel verändert werden muss im 4-1-4-1-System nicht. Sechs Spiele nach dem Re-Start, keine Niederlage, dazu ein Martin Kobylanski in Top-Form mit sieben Scorerpunkten allein in diesem Zeitraum. Fragen?Trainer: Marco Antwerpen ist seit 18 Partien im Amt, 1,67 Punkte holte er dabei im Schnitt. Mit 14 von 18 möglichen Punkten nach der Corona-Pause bekam die Eintracht nun den richtigen Anschub für das Saisonfinale.Corona-Pause: Braunschweig war für den Re-Start, zu verlockend ist die sportliche Aussicht auf den Aufstieg. „Wir sind uns der Verantwortung bewusst“, hat Sportchef Peter Vollmann vor Wiederaufnahme des Spielbetriebs gesagt. Für Braunschweig hat sich bislang die Saison-Fortsetzung durchaus gelohnt. ...

Bei der Eintracht fürchtet Hildmann vor allem die manchmal ausufernde individuelle Klasse von Martin Kobylanski, Marvin Pourie und Merveille Biankadi.

Münster: Schulze Niehues – Schauerte, Scherder, Löhmannsröben, Steurer, Ross­­i­pal – Cueto, Wagner, Mörschel, Litka – Schnellbacher.

Liveticker von der Partie in Chemnitz ab 13 Uhr