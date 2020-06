Baskets-Talent Lüsebrink sucht neue Herausforderung

Nach neun Jahren werde es Zeit, „den nächsten Schritt zu machen“, sagt Leo Lüsebrink. Als Neunjähriger versenkte der Münsteraner die ersten Basketbälle in den Körben in der Trainingshalle des Pascal-Gymnasiums, jetzt ist er 18 und steht nicht nur in seiner sportlichen Karriere vor dem nächsten Schritt – allemal hat das „Pascal“ seine Schuldigkeit getan, sowohl als Schulort als auch als Trainingsstätte.

Sport geht vor Studium

„Ich werde wohl BWL studieren“, hat der vielseitige Pointguard beruflich noch eher vage Pläne, sportlich wird er deutlich konkreter. Spielpraxis bei den Senioren, Spielaufbau in der Nachwuchsbundesliga, eine Perspektive für die zweite Liga oder sogar ein erster Schritt zum BBL-Traum stehen auf der To-do-Liste. BWL gehe „nahezu überall“, so Lüsebrink, und lässt sich beim ersten großen Umzug folglich von der sportlichen Perspektive leiten. Zwei Adressen stehen derzeit zur Wahl, beide bieten optimale Rahmenbedingungen. Göttingen und Leverkusen sind jeweils NBBL-Standorte, sind im Seniorenbereich mit Zweitvertretungen in der ersten Regionalliga vertreten – und bieten eine gediegene Perspektive zur ProA (Bayer Leverkusen) oder sogar in die BBL (BG Göttingen). Für Lüsebrink die Chance, weiterhin in der Nachwuchsbundesliga Gas zu geben, gleichzeitig aber auf hohem Niveau die erhoffte Spielpraxis bei den Senioren zu sammeln und mit den Spitzenspielern zumindest in intensiven Trainingskontakt zu treten.

„ In der Spitze der ProB ist die Verantwortung noch etwas zu groß, die zweite Regionalliga ist eine Klasse zu niedrig. Für Leo ist dieser Wechsel genau richtig. In der Spitze der ProB ist die Verantwortung noch etwas zu groß, die zweite Regionalliga ist eine Klasse zu niedrig. Für Leo ist dieser Wechsel genau richtig. “ Baskets-Trainer Philipp Kappenstein

Münster bleibt in bester Erinnerung

Münster wird das UBC-Urgestein dennoch in guter Erinnerung behalten. „Philipp Kappenstein hat mir noch einmal gesagt, dass ich nicht vergessen soll, dass hier der Grundstein gelegt worden ist“, sagt Lüsebrink, und kann seinem langjährigen Trainer und Mentor Entwarnung geben. „Werde ich nicht. Philipp und all den anderen Trainern und natürlich meinem Vater habe ich sehr viel zu verdanken“, sagt der 1,88 m große Aufbauspieler. Zuletzt ging es in Münster allerdings nicht mehr so recht vorwärts. „Zwei Starting-5-Einsätze zu Saisonbeginn bei den Baskets und ziemlich viel Spielzeit in der ProB“, so startete die Saison vielversprechend für den Mann aus dem eigenen Nachwuchs – allerdings auch den Verletzungsproblemen im Kappenstein-Team geschuldet, das auf der Spielmacherposition schnell nachbesserte. Lüsebrink rutschte ins zweite Glied zurück, kämpfte mit einer Verletzung und steckte fortan zwischen ProB-Herausforderung und Oberliga-Reserve arbeitslos fest. „Ich glaube, ich habe seit November nicht mehr bei den Senioren gespielt“, so Lüsebrink. „Ich muss meine Rolle neu definieren und wieder Spaß am Spiel finden“, sagt er. Dafür muss er seine Wurzeln zunächst hinter sich lassen.

Kappenstein kann den Schritt seines Schützlings gut nachvollziehen: „Im Aufstiegskampf der ProB ist es sehr schwer, den eigenen Nachwuchs mit den Spielzeiten zufriedenzustellen. In der Spitze der Liga sind Druck und Verantwortung noch etwas zu groß, und die zweite Regionalliga ist für ihn eine Klasse zu niedrig. In der ersten Regionalliga kann er sehr gut Spielpraxis sammeln und sich weiterentwickeln.“