Die münsterischen Vereine sind dabei über alle drei Gruppen verteilt. In der „Warendorfer“ Staffel eins finden sich der TSV Handorf und die Zweitvertretung des SC Münster 08 – zwölf Teams spielen hier den Meister aus. In der A 2 (12) finden sich die beiden Mecklenbecker Clubs von Wacker und dem FC sowie die Reserven des TuS Hiltrup, BW Aasee und VfL Wolbeck. Staffel 3 geht mit 13 Teams an den Start – und der größten Münster-Abordnung: Westfalia Kinderhaus II, FC Münster 05, SC Nienberge, SV Mauritz, Eintracht Münster, BSV Roxel II, 1. FC Gievenbeck II und Saxonia Münster machen diese Gruppe zur Münster-Staffel. Es war im Übrigen die Premiere einer Videoschalte im Fußballkreis – den Umständen geschuldet, vielleicht aber auch ein Modell für die Zukunft.

Staffel 1

GW Albersloh, BW Beelen, DJK Everswinkel, SC Hoetmar, TSV Handorf, FC Greffen, SG Sendenhorst, SC Füchtorf, Ems Westbevern, VfL Sassenberg, SC Münster 08 II, Warendorfer SU II, BSV Ostbevern.

Staffel 2

SG Selm, SV Herbern II, Warendorfer SU, Davaria Davensberg, TuS Ascheberg, VfL Wolbeck II, SV Rinkerode, BW Aasee II, Wacker Mecklenbeck, BW Ottmarsbocholt, TuS Hiltrup II, FC Mecklenbeck.

Staffel 3

Westfalia Kinderhaus II, Fortuna Schapdetten, SW Havixbeck, TuS Altenberge II, GS Hohenholte, FC Münster 05, SC Nienberge, SV Mauritz, Eintracht Münster, BSV Roxel II, 1. FC Gievenbeck II, BG Gimbte, Saxonia Münster.