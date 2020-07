Preußen Münster steigt nach Heimpleite gegen Meppen ab

Alle paar Jahrzehnte wieder. 1964, 1991, 2006 und nun 2020. Das sind die markantesten Tiefpunkte in der Geschichte des Fußballvereins SC Preußen Münster. Abstiege. Nun, nach dem vorletzten und 37. Spieltag einer bemerkenswerten und skurrilen Saison ist der SCP nicht mehr zu retten. Das zwischenzeitliche Aufbegehren unter dem Fußballlehrer Sascha Hildmann genügte nicht zur Rettung.

Der SC Preußen hat dabei die größten Fehler in der Saisonplanung und der ersten Saisonhälfte begangen. Das Projekt mit Trainer Sven Hübscher floppte, viel zu spät stellte sich das komplette Profiteam den Anforderungen eines Abstiegskampfes. Sportlich brannte bereits Ende August der Baum, nach monatelanger Lethargie kam erst in der Winterpause wieder Leben in den Club.

Es muss eine Kurskorrektur her. Sportchef Malte Metzelder gehört in das Zentrum der Personaldebatten. Seine Zeit beim SCP dürfte abgelaufen sein. Er soll vor einigen Wochen bereits seinen Verbleib in Münster ausgeschlossen haben. Er hat Fürsprecher, Gremienmitglieder würden gerne mit ihm verlängern. Aber die Front der Gegner ist riesig. Weder ein Neuanfang noch ein Weiterso ist mit ihm eigentlich denkbar. Zur Ehrenrettung sei aber auch gesagt: Metzelder musste mit Etatkürzungen leben, obwohl er erhöhte Budgets versprochen bekommen hatte. Zwickmühle Preußen Münster mal wieder.

Allerdings bleibt dem Club keine Zeit für langatmige Aufräumarbeiten, eine Neuausrichtung für die Regionalliga muss her.

Alexander Heflik