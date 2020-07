Reaktionen auf den Abstieg von Preußen Münster

Schwere Stille lag am Mittwochabend über dem Stadion an der Hammer Straße. Nach einem 0:3 gegen Meppen und einem gleichzeitigen Sieg des Konkurrenten Zwickau stand der Abstieg des SC Preußen in die Regionalliga fest .

Abwehrmann Simon Scherder gab als einziger Spieler ein Interview. „In einem Spiel, wo es um alles geht, kann man so eine Vorstellung einfach nicht bringen“, sagte der Ur-Preuße (seit 2006 im Verein) mit brüchiger Stimme. „Es tut mir leid für alle Fans von Preußen, alle Mitarbeiter. Wie gesagt, so eine Leistung kann man in so einem Endspiel einfach nicht auf den Platz bringen.“

„Tut mir leid Männer“

„Das ist ein bitterer Augenblick, ein schlimmer Moment“, sagte SCP-Coach Sascha Hildmann nach der entscheidenden Niederlage. „Wir hätten noch drei Stunden weiterspielen können, und wir hätten dennoch kein Tor erzielt.“

Der Trainer erinnerte an die schwere Hypothek aus der Hinrunde: „Wir hatten nur 16 Punkte nach 20 Spielen – aber wir hätten den Klassenerhalt letztlich auch schaffen können.“ Zudem klagte er über die fehlende Fortune in den letzten Wochen: „Wir haben einfach zu viele Punkte liegengelassen gegen Ingolstadt oder in Braunschweig. Und man muss sagen, dass wir zu wenig gegen direkte Konkurrenten wie Großaspach oder Chemnitz geholt haben.“

Mit einem „Tut mir leid Männer, ich hätte es gerne geschafft“ ging er in die Kabine.

37. Spieltag - Saison 2019/20: SC Preußen Münster - SV Meppen 1/21 Abgestiegen! Nach dem Spiel brauchte SCP-Trainer Sascha Hildmann ein paar Minuten für sich. Foto: Jürgen Peperhowe

Am vorletzten Spieltag mussten sich die Preußen dem SV Meppen mit 0:3 geschlagen geben. Hier ist Steurer im Zweikampf mit Meppens Julius Düker. Foto: Jürgen Peperhowe

Tor zum 1:0 durch Rene Guder Foto: Jürgen Peperhowe

Litka im Zweikampf gegen Willi Evseev Foto: Jürgen Peperhowe

Schiedsrichter Sven Jablonski, Rossipal und Hildmann Foto: Jürgen Peperhowe

Löhmannsröben Foto: Jürgen Peperhowe

Schnellbacher gegen Yannik Osee Foto: Jürgen Peperhowe

Malte Metzelder Foto: Jürgen Peperhowe

Hildmann Foto: Jürgen Peperhowe

Anzeigetafel mit dem 0:3 Foto: Jürgen Peperhowe

Scherder gegen Willi Evseev Foto: Jürgen Peperhowe

Grodowski am Ball Foto: Jürgen Peperhowe

Grodowski gegen Marius Kleinsorge Foto: Jürgen Peperhowe

Löhmannsröben gegen Nicolas Andermatt Foto: Jürgen Peperhowe

Grodowski, Steurer und Heidemann Foto: Jürgen Peperhowe

Königs, Grodowski und Steurer Foto: Jürgen Peperhowe

Scherder und Schauerte Foto: Jürgen Peperhowe

Nicolas Andermatt tröstet Grodowski und Pires Foto: Jürgen Peperhowe

Grodowski und Pires Foto: Jürgen Peperhowe

Metzelder und Hildmann Foto: Jürgen Peperhowe

Scherder und Steurer Foto: Jürgen Peperhowe

„Man darf fallen, aber nicht liegen bleiben“

Auch Sportchef Malte Metzelder wirkte konsterniert. „Wir haben nicht die Leistung gezeigt, die für einen Erfolg nötig wäre“, gestand er ein. Über das Ende der Saison wollte er noch nicht hinausblicken: „Heute macht es keinen Sinn, über die Zukunft zu sprechen, wir sollten den Anstand haben und das Spiel sacken lassen. Zeitnah wird es entsprechende Äußerungen geben.“

In sozialen Medien meldeten sich nach der bitteren Niederlage viele Fans zu Wort und sprachen sich gegenseitig Mut zu. „Liebe kennt keine Liga“ war am Mittwochabend ein vielzitiertes Motto. „Man darf fallen, aber nicht liegen bleiben. Dem Abstieg folgt der Wiederaufstieg“, schrieb Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe bei Instagram und die Poizei twitterte: „Kopf hoch! Wir drücken für die kommende Saison weiter die Daumen!“