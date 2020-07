Das Netzwerke sozial sind, ist ihnen sozusagen auf den Leib geschrieben, auch wenn inhaltlich mitunter der soziale Gedanke komplett verloren geht. Ihre Probleme mit dem alles andere als sozialen Umgang in den sozialen Netzwerken formulierten jetzt für den Fußball-Kreisverband dessen Vorsitzender Norbert Krevert und der Vorsitzende des Kreisjugendausschusses Bernhard Niewöhner in einem offenen Brief an die Verantwortlichen aller Jugendabteilungen der angeschlossenen Fußball-Vereine. „Immer mehr Jugendspielerinnen und Jugendspieler werden über soziale Netzwerke angeschrieben, um diese zu einem Vereinswechsel zu überzeugen“, heißt es in dem Schreiben.

Trügerischer Sog der Netzwerke

„Zahlen dazu haben wir nicht, aber die Hinweise aus dem Kreis werden immer häufiger“, so Krevert, „und wir wollen da früh den Fuß auf die Bremse setzen“. Bekannt war dieses Problem schon lange vor dem Siegeszug der sozialen Netzwerke, weiß Krevert: „Das gab es vor 20 Jahren schon, dass da die Telefonnummer rausgesucht oder die jungen Spieler nach dem Training direkt angesprochen wurden, aber jetzt ist es noch soviel einfacher geworden.“ Krevert will die Magie und den trügerischen Sog des Netzes nicht unterschätzt wissen: „Gerade für junge Menschen ist es schwierig, das richtig einschätzen zu können, wenn da über Instagram oder ähnliche Wege so eine Anfrage kommt.“ Grundsätzlich sei die Abwerbung von Spielern in Ordnung und Teil des Systems – aber unter Einhaltung der korrekten Wege. Krevert wirbt daher vehement in Zeiten der Abstandsregeln bewusst für Anstandsregeln. Für eine seriöse Saisonplanung in den Vereinen sei es kontraproduktiv, wenn Spieler ihre Trainer plötzlich vor vollendete Tatsachen stellten und abwandern. Zudem sei gerade bei Minderjährigen eine derartige Herangehensweise unter Umgehung der Eltern und des aktuellen Vereins nicht zulässig.

Handlungs-Richtlinien

Genau das aber werde durch das „Abgrasen in den sozialen Netzwerken“ derzeit extrem forciert. „Das gilt natürlich nicht für alle Vereine“, so Krevert, aber aus den einzelnen schwarzen Schafe werde langsam eine bedrohliche Herde. Ein Vorgehen, das aus Sicht des Kreisvorstandes nicht nur „sehr unseriös und unsportlich, sondern auch rechtlich sowie moralisch äußerst bedenklich“ sei. In dem Schreiben formuliert der Vorstand unmissverständlich die Aufforderung derartige „Anwerbeversuche“ künftig zu unterlassen. Stattdessen werden folgende Grundsätze als Handlungs-Richtlinien vorgegeben: Erst muss es eine Kontaktaufnahme zwischen aufnehmenden und abgebenden Verein geben, erst danach ist der Weg frei für eine direkte Ansprache der Erziehungsberechtigten der minderjährigen Jugendlichen. Bei groben Verstößen gegen diese Grundsätze werde gegebenenfalls sogar das Kreisjugendsportgericht eingeschaltet.