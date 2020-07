Münster -

Von Henner Henning

Wenn ab dem 4. September in der Regionalliga West der Ball rollt, ist nach neun Jahren auch der SC Preußen Münster wieder mit dabei. Der Drittliga-Absteiger trifft dabei in der vierten Klasse auf einige Rivalen aus alten Zeiten, die Duelle mit RW Essen oder Alemannia Aachen haben ganz gewiss ihren Reiz. Und auch gegen völlig neue Gegner geht es, gegen die der SCP noch nie in seiner Historie kickte.