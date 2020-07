Preußen werben in Personalfragen um Geduld

Nachdem Preußen-Präsident Christoph Strässer am Tag nach dem Abstieg in die Regionalliga, also vor genau sieben Tagen, verkündete, dass der Club Anfang dieser Woche bereits personelle News verkünden könnte, wartet das Umfeld ungeduldig auf Vollzugsmeldungen.

Nun rudert der SCP in einer Mitteilung leicht zurück. „Seit dem letzten Spieltag in der 3. Liga wurde es etwas ruhig rund um die Hammer Straße. Doch der Schein trügt, denn tatsächlich wird auf allen Ebenen und in den verschiedenen Gremien intensiv an der Weichenstellung für die anstehende Regionalliga-Saison und die Zukunft des SC Preußen Münster gearbeitet“, heißt es in einer Mitteilung.

Keine Zielvorgabe für Personalentscheidungen

Ein Sportlicher Leiter, ein Trainer und natürlich auch ein konkurrenzfähiger Kader stehen laut Verein ganz oben auf der Prioritätenliste. „Und all diese Themenfelder bedingen sich natürlich auch gegenseitig.“ Nach unseren Informationen steht die Finalisierung der weiteren Zusammenarbeit mit Trainer Sascha Hildmann jedoch unmittelbar bevor.

„ Qualität geht ganz klar vor Geschwindigkeit. Qualität geht ganz klar vor Geschwindigkeit. “ Bernhard Niewöhner

„Qualität geht ganz klar vor Geschwindigkeit“, sagt Bernhard Niewöhner, kaufmännischer Geschäftsführer beim Adlerclub. „Wir führen sehr viele und gute Gespräche und sind in einigen Punkten auch schon sehr weit. Wir wissen mit Blick auf den Rahmenkalender natürlich auch um das enge Zeitfenster. Jetzt geht es aber nicht darum, schnelle Entscheidungen zu treffen, sondern darum, genau abzuwägen, was das Beste für den SC Preußen Münster ist.“

Eine konkrete Zielvorgabe, wann Personalentscheidungen fallen sollen, sei zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht seriös zu kommunizieren.