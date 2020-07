Münster -

Von Ansgar Griebel

Manuela Diening ist IT-Expertin. Es wäre ein Leichtes für sie, errechnen zu lassen, wieviel Zeit sie für Sport, Arbeit, Hobby und die eine oder andere Stunde Schlaf so verbraucht. Erstaunlich wäre allerdings das Ergebnis: Mit 24 Stunden am Tag und sieben Tagen in der Woche kommt man da nicht hin. Das Porträt einer Powerfrau ...