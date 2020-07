Bereits vor fünf Wochen hatte Sebastian Dreiszis seinen Schützlingen Laufpläne an die Hand oder den Fuß gegeben, um die Truppe auf Betriebstemperatur zu bringen. Seit gut zehn Tagen steht bei den Landesliga-Handballern von Westfalia Kinderhaus wieder Hallentraining an – wenn auch zunächst nur eine abgespeckte Version von dem, was sich der Trainer idealerweise vorgestellt hatte. „Wir haben gemäß den Vorgaben einmal mit 20 Mann ohne Kontakt trainiert und dann abwechselnd in Zehnergruppen so etwas wie Handball gespielt.“ Zufriedenstellend war das noch lange nicht. „Training mit Viertelkraft“, umschrieb Dreiszis die Situation. Doch seit diesem Mittwoch können die Hallensportler wieder Vollgas geben, mit der behördlichen Freigabe für Kontaktsport in Hallen mit bis zu 30 Teilnehmern ist auch Handball wieder Handball. „Das freut uns natürlich“, so Dreiszis, der jetzt auf den nächsten wichtigen Schritt in der Vorbereitung hofft. „Noch gibt es keine Freigabe für Testspiele, ich hoffe, dass es auch dafür noch bis Ende des Monats noch grünes Licht gibt.“

Programm festgezurrt

Das Programm der Westfalia steht. „Ich kann besser einen Termin absagen, als kurzfristig versuchen, einen zu bekommen“, lautet die Planungsmaxime von Dreiszis, der im Training seine Neuzugänge ins Zusammenspiel mit den bewährten Kräften bringen kann – und das neue Gemisch dann eben auch schnell im Ernstfall ausprobieren will.

Die erste Testspielserie ist für den 1. August geplant. Dann soll ein Dreierturnier in Dortmund mit dem OSC Dortmund und Borussia Höchsten stattfinden. „Ich bin guter Dinge, dass ich das nicht absagen muss“, sagt Dreiszis. Allemal zählt in der Vorbereitung jeder Tag, zumal der Saisonstart nach jetzigem Stand wohl am 4. Oktober vorgesehen ist.

„Auch wenn in der mir vorliegenden offiziellen Präsentation des Verbandes noch der 24. Oktober genannt wird.“ Ein bisschen Verwirrung ist in diesen Zeiten wohl nicht zu verhindern, Hauptsache, es geht überhaupt voran ...