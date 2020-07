Vermutlich wird der SC Preußen Münster als letzter von 21 Vereinen in der Regionalliga West den Trainingsbetrieb wieder aufnehmen. Das ist etwas, also der späte Einstieg in das Übungsprogramm, was den designierten SCP-Coach Sascha Hildmann nicht aus der Balance werfen wird, wie er nur wenige Tage nach dem Drittliga-Abstieg kundtat. Fünf Wochen Vorbereitung, das sollte reichen, erklärte der Fußballlehrer.

Corona-Pause Vorsprung

Erwartungsgemäß sind die anderen 20 Vereine in der Regel deutlich weiter, sie hatten durch die Corona-Pause Zeit, sich auf die neue Saison einzustellen. Aufsteiger RW Ahlen nahm am 15. Juni bereits das Training auf, die Hälfte aller Clubs ist wieder auf dem Rasen. Die Preußen dagegen werden sich mit dem Bonner SC rangeln müssen, wer als Letzter ins Training einsteigt. Der Club aus dem Rheinland plant das für den 1. August.

Es dürfte dabei eine durchaus interessante Liga werden, die der SC Verl als Tabellenzweiter nach dem Aufstieg in die 3. Liga verlassen hat. Als die Ostwestfalen 2007 in die damals dritte Liga aufgestiegen waren, krebste der SCP noch eine weitere Saison in der Oberliga rum, ehe 2008 Meisterschaft und Regionalliga-Qualifikation gelangen – wobei die Regionalliga damals zur vierten deutschen Spielklasse degradiert worden war.

Meister Rödinghausen mächtig gerupft

Regionalliga West bedeutet auch, dass der Meister SV Rödinghausen auf sein Anrecht auf die Relegationspartien verzichtete. Nun ist der Aderlass da, Trainer Enrico Maaßen übernahm Borussia Dortmund II. Zudem verließen fast alle Leistungsträger den Verein, mit Felix Backszat ist einer davon noch zu haben auf dem Transfermarkt – er ist eine heiße Aktie für die West-Staffel.

Top-Favorit RW Essen

Traditionsclubs in dieser Liga sind Meisterschaftsfavorit RW Essen, RW Oberhausen, Alemannia Aachen und Fortuna Köln – alles ehemalige Erstligisten wie auch der SC Preußen. Regionalliga West ist aber auch Tummelbecken für die Zweitvertretungen aus Schalke, Köln, Düsseldorf. Mönchengladbach und Dortmund. Letztgenannter Verein ist neben Essen ein Top-Anwärter auf die Meisterschaft. Allerdings verlor der BVB II mit Joseph Boyamba (24 Tore in zwei Saisons) seinen besten Stürmer.