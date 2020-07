Geburtstag ohne Feier: 60 Jahre ARC Münster

Die Festschrift ist fertig, das Fest zur Schrift dagegen wohl ersatzlos gestrichen.Gratuliert werden darf trotzdem gerne: Am 21. Juli 1960 wurde der Akademische Ruder-Club zu Münster aus der Taufe gehoben, 60 Jahre später ist der Club ein wichtiger Bestandteil der münsterischen Sportszene und auch der Stadtgesellschaft. Knapp 300 aktive Mitglieder zählt der Club, davon etwa 100 Frauen und Mädchen sowie 63 Jugendliche. Allemal genug, um eine stattliche Geburtstagsfeier auf die Beine zu stellen und auch über die Bühne zu bringen – wenn nicht das Coronavirus wie in so vielen Fällen auch hier einen mächtigen Strich durch die Rechnung gemacht hätte.

Der Spinner und das Virus

„Wir haben da jetzt keinen konkreten neuen Termin geplant“, sagt Clubsprecher Udo Weiss, und verweist auf die ebenfalls noch unsicheren Vereins-Festivitäten wie das „RudI“ (Rund im die Insel) im September und das Winterfest zum Jahreswechsel. „Auch da kann man noch nicht sagen, ob und wie wir das angehen können. Wir schauen, wie sich das entwickelt und entscheiden dann, ob wir den 60. im kommenden Jahr vielleicht doch noch mal thematisieren.“

Allemal wird dieser ungefeierte 60. Geburtstag der munteren Lebensgeschichte des Vereins nicht einmal annähernd gerecht. Schon im vergangenen Jahr gab es unvorhersehbare und einzigartige Probleme zu bewältigen, deren Existenz den Clubgründern um den ersten Vorsitzenden Dr. Horst Uhlig vor 60 Jahren sicher auch in den unruhigsten Nächten nicht im Traum eingefallen wäre. Der EPS war im alten Jahrtausend noch kein Thema, im Herbst 2019 legte der Eichenprozessionsspinner allerdings den Sportbetrieb am Bootshaus in Hiltrup komplett lahm. Der Verein reagierte und rüstete sich gegen einen neuerlichen Spinner-Alarm im Jubiläumsjahr mit hohem finanziellen und organisatorischen Aufwand und hat die Raupen mittlerweile im Griff – ein Kapitel in der Chronik haben sie sich dennoch erarbeitet. Das Schlusswort der 84-seitigen und lesenswerten Vereins-Dokumentation gebührt dann aber dem nächsten unerwarteten und übermächtigen Störenfried: Das Coronavirus wurde natürlich auch zum beherrschenden Jahresthema des ARC zu Münster.

Nach dem Lockdown hat der ARC den Ruderbetrieb inzwischen wieder aufgenommen, die ersten Regatten stehen an, mit einer Sparsaison wird das Jubiläumsjahr ausklingen, den Verein aber dennoch weiter voranbringen. Seit der Gründung hat sich die Mitgliederzahl verzehnfacht, die Aussichten sind allen Umständen zum Trotz weiter gut, auch ohne Geburtstagsparty.

So ganz leer geht der ARC dennoch nicht aus, einige Geschenke hat sich der Club selber gemacht: Die neuen Rudereinteiler in Clubfarben haben es aus der Produktion in Italien gerade noch vor dem großen Lockdown nach Münster geschafft. Und auch wenn der offizielle Einkleidungstermin ausfallen musste, sind die ARC-Ruderer längst im neuen Outfit auf dem Kanal unterwegs. Club-Mitglied Rolf Becker-Kaiser hatte zudem mit seiner ARC-Kapelle die Hits aus den 60ern eingespielt und wird sicher Gelegenheit finden, mit seinem Party-Repertoire der Club-Familie auf der Tanzfläche Beine zu machen. Last but not least bleibt die Clubchronik ein lesenswertes Stück Ruder- und Vereinsgeschichte.

60 Jahre ARC – 140 Jahre Rudern in Münster

Sie beschreibt nicht nur die 60 ereignisreichen Jahre des ARC seit der offiziellen Eintragung als Verein am 16. Dezember 1960 bis heute, sondern wirft einen Blick auf die lange Ruder-Historie der Stadt Münster, die bereits 1880 im Delphin ihren Anfang nahm. Einem Ruderboot, das es irgendwie von der Nordsee bis ins westfälische Binnenland geschafft hatte, und das fortan auf der beschaulichen Werse seine Bahnen ziehen durfte. Es waren die ersten belegten Ruderversuche in Münster. Zwei Jahre später wurde der Regattaverein Münster gegründet und alsbald in den Ruderverein Münster von 1882 umgetauft. 1891 bekam der RVM dann Konkurrenz vom Schwimm- und Ruderverein Münster, aus dem dann die Akademische Ruderverbindung (ARV) Münster hervorging. Als 1899 der Dortmund-Ems-Kanal eröffnet wurde, eröffneten sich auch den beiden Ruderclubs ganz neue Möglichkeiten.

Beide Clubs teilten sich schiedlich friedlich das Revier, ehe sich am 21. Juli 1960 ein kleines Geschwisterchen ankündigte: Als Ableger des ARV wurde mit dem ARC der dritte münsterische Ruderclub unter dem Aktenzeichen VR 1240 im Vereinsregister aktenkundig. Er wurde sportliche Heimat gleichermaßen für ambitionierte Wettkampfsportler und enthusiastische Freizeitruderer vom jüngsten Nachwuchs bis zu den unentwegten Kämpen, die sich an den beiden Bootshäusern an der Rheinstraße in Mauritz sowie an der Hansestraße in Hiltrup zuhause fühlen.

Udo Weiss zumindest ist sich sicher, dass es weitere runde Geburtstage geben wird – dann wieder mit Feiern und dem Eichenprozessionsspinnern und dem Coronavirus ausschließlich als Anekdoten in der Chronik