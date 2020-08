Die zweite Mannschaft von Preußen Münster füllt ihren Kader weiter mit Qualität auf. Dass Ousman Touray dem Oberligisten erhalten bleibt, ist keine Überraschung mehr, nachdem er am Montag bereits beim Trainingsauftakt der Profis mitmischte. Dort am Ball war auch Verteidiger Florian Püschel, der aus der U 19 des VfL Bochum kommt. Mit ihm wechselt Julian Schmidt an die Hammer Straße, der in der Offensive ein gutes Eins-gegen-eins anbietet. Als weiterer Keeper hat sich Steffen Westphal, der zuletzt bei Lok Stendal in der Oberliga spielte, dem SCP angeschlossen. Schließlich hat sich Münster die Dienste zweier Akteure von Klassenrivalen gesichert. Von Westfalia Herne wurde Burinyuy Nyuydine verpflichtet, der wendig und sprintstark ist, von der Hammer SpVg kommt Stürmer Ali Gülcan.